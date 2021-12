Aseguran que Benjamín Vicuña tiene un romance con “amiga íntima” de Pampita

Siguen las especulaciones en torno a la vida sentimental de Benjamín Vicuña: el programa Los ángeles de la mañana del canal Eltrece reveló que el actor nacional tiene un romance con Eli Sulichin, una chica de 32 años que no está vinculada al mundo del espectáculo.

Esta supuesta relación se dio a conocer a cuatro meses de la separación de Vicuña con la actriz argentina Eugenia “China” Suárez.

Según consignó Clarín, Yanina Latorre, panelista del espacio trasandino, señaló en un despacho desde Miami que “es la primera vez que Pampita está contenta con una chica que sale con Vicuña“.

De hecho, afirmó que Eli Sulichin es “amiga íntima” de Carolina Ardohain y que si bien no fue quien los juntó, “opina desde afuera y hasta ahora ni la China ni nadie que se haya cruzado en la vida de él le gustaba”.

¿Quién es Eli Sulichin, la supuesta nueva novia de Benjamín Vicuña?

La joven trabaja en el marketing de una empresa y es hija de un banquero llamado Miguel Sulichin. “Se puede decir que es una chica bien, joven, de buena familia, buena gente, no es del medio, no quiere ser famosa, no le interesa la plata de Vicuña“, sostuvo Latorre.

Vive en Punta del Este y aseguran que ha recibido visitas del actor. “Benjamín estuvo parando en un hotel de allá y los vieron en la pileta (piscina) tomando algo. Además, pasó Navidad con ella”, dijo la panelista de Eltrece.

De acuerdo a los antecedentes, ambos se conocieron en el bautismo de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, al que asistió el intérprete chileno. “Ahí empezaron a hablar y desde ese día nunca más se dejaron de ver“, añadió Latorre.

Finalmente, consignó que Benjamín Vicuña y Eli Sulichin “van a comer a lugares públicos, se muestran juntos. Él está fascinado. Se ven todos los días. Y ahora pasa Año Nuevo acá con sus hijos y con su mamá, que vino de Chile, y el fin de semana se va de nuevo a Punta del Este. ¡Es el romance del verano!”.