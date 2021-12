Romántico total: El saludo de Sergio Freire a Maly en su cumpleaños

Un romántico saludo de cumpleaños dedicó Sergio Freire a su pareja, Maly Jorquiera en sus redes sociales.

Se trata de una fotografía de vacaciones de invierno en la que aparecen ambos afirmados frente a frente mientras sonríen.

Junto a la foto, el comediante de 41 años le dedicó un bello mensaje a su colega y pareja desde hace más de siete años.

“Sólo agradecer a la vida por hacerme coincidir contigo Maly”, comenzó su publicación Sergio Freire.

“Feliz cumpleaños preciosa mía grande nuestra, que tu alegría siga iluminando nuestros corazones, salud por ti y todas las aventuras que se nos vienen junto a nuestro Luquitas, amarte es poco, felicidades amor”, escribió refiriéndose a Lucas Freire, su hijo de cuatro años.

El jueves, María Paz Jorquiera también publicó una fotografía junto a su pareja, tomada al inicio de su relación cuando Freire la acompañó a un evento.

“Año 2015. Cuando Freire me acompañó a recibir mi Copihue de Oro por ‘Mejor comediante del año’, no lo pude recibir, porque no gané pero lo pasamos súper. Manché el vestido del diseñador Pato Moreno con crema y perdí las joyas prestadas ¿Mejor cita o mejor cita?”, recordó con humor.

“Nada hacía presagiar dos años después a nuestro Luquitas, ni a mí cumpliendo mañana, 17 de diciembre, 41 años”, escribió con nostalgia la comediante.

Hay que señalar que, en mayo de este año, Maly contó cómo comenzó su relación con su actual pareja.

La actriz recordó que ella le hizo una “encerrona” a Freire en el estacionamiento de CHV (“portonazo del amor“, en palabras de él). Jorquiera le dijo: “‘Entre nosotros va a pasar todo, yo me voy a casar contigo, voy a tener un hijo y vamos a morir juntos‘”. Freire contó que se subió a su auto y se fue, pero confesó que él también sentía lo mismo.