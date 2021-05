“Entre nosotros va a pasar todo…”: Maly Jorquiera reveló la “encerrona” que le hizo a Sergio Freire cuando lo conoció

Los comediantes Sergio Freire y Maly Jorquiera relataron su historia de amor.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, el animador comienza preguntando quién conquistó a quién. El humorista cree que fue él.

“Llegó un momento en que me empezó a gustar mucho, trabajaba, la empecé a ver todos los días, la encontraba talentosísima. En El club (de la comedia) comencé a tirar los primeros chirolazos. Los feos tenemos nuestras técnicas“, dijo Freire, entre risas.

El triunfador del Festival de Viña contó que Rodrigo Salinas, quien les envió un saludo en el programa, conoció a Maly y le habló de inmediato sobre ella.

“El ‘guatón’ conoció primero a la Maly, en una grabación (…) y un día me acuerdo que estoy en CHV y viene caminando y lo veo que viene con ganas de contarme algo. Llega y me dice: ‘Maly Jorquiera’, solo eso“, detalló Sergio.

La “encerrona” de Maly a Sergio

Por su parte, la actriz recordó que ella le hizo una “encerrona” a Freire en el estacionamiento de CHV (“portonazo del amor“, en palabras de él). Jorquiera le dijo: “‘Entre nosotros va a pasar todo, yo me voy a casar contigo, voy a tener un hijo y vamos a morir juntos‘”. Freire contó que se subió a su auto y se fue, pero confesó que él también sentía lo mismo.

“Estoy muy feliz”, expresó el comediante, mientras que Maly sostiene: “Ya no tengo que ir a conquistar a nadie, ya sabes quién soy, sé quién eres, solo tenemos que potenciar esto. No digo que no tengamos problemas, pero el amor es más grande. Nos cargan los ataos, pero a veces hay que tenerlos y enfrentarlos, y los enfrentamos muy mal porque nos cargan. No sabemos cómo llevar los problemas. Nos queda la embarrada”.

La pareja perdió a un bebé antes de tener a su hijo Lucas. “Fue bueno porque nos dio una nueva oportunidad de hacerlo mejor“, afirmó la humorista.

Asimismo, Freire comentó: “Vivir esta pandemia con Lucas ha sido increíble. Me arregló todo, el mundo, me ordenó mis metas. Él es el protagonista de mi vida. Y para él es todo lo que he hecho y todo lo que seguimos haciendo. Me marcó un horizonte muy hermoso, es lo mejor que pudimos tener, como la materialización del amor”.

Propuesta de matrimonio

De igual forma, Sergio relató cómo le pidió matrimonio a Maly. Fue en el cumpleaños de ella. Le escribió una carta y mientras ella terminaba de leer, él le entregó el anillo y le hizo la pregunta.

“Es una cosa impresionante. Fue una declaración de amor y sobre todo de amistad y de compañerismo. Lo que uno quiere encontrar”, indicó la animadora, agregando que también “quedé en shock, porque habíamos quedado en no hacer eso. Y veo el anillo y digo ‘todo calza'”.

La pareja recuerda con humor todas las veces que Maly bromeaba con la petición de matrimonio, tanto entre sus amigos como en televisión. “Yo el tema lo tenía súper agotado, yo me porté mal. Para mí era un chiste, no era una necesidad“, comentó Maly entre risas.

Finalmente, la actriz afirmó: “Nos cambió a nosotros. Encendió la llama de nuevo. Estaría de novia mucho tiempo“.