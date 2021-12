Youtuber YosStop fue liberada de la cárcel en el cumpleaños de su mamá

Fue en julio de este año cuando Yoseline Hoffman, youtuber conocida por su alias YosStop fue detenida en México tras ser acusada de posesión de material pornográfico de una adolescente, lo que la mantuvo 5 meses en la cárcel.

En detalle, se detuvo a la mexicana de 31 años luego que hablara sobre el video en su canal de YouTube, admitiendo que lo había visto, sin saber que se trataba de un clip de un abuso sexual a una joven que, entonces, tenía 16 años.

Tal como dijo en su defensa tras ser encerrada en la cárcel, YosStop fue detenida por “terminología” y no porque realmente tuviera el video que, lamentablemente, era viral. “Estoy privada de mi libertad por terminología, no es porque sea peligrosa, no es porque sea lasciva, no es porque sea culpable”, dijo entonces.

En tanto, la youtuber finalmente fue liberada de la cárcel hace poco más de un día justo para el cumpleaños de su mamá, Mariana Badaui.

“Llegué a las 12am del 1 de diciembre para abrazar a mi mamá y decirle ‘feliz cumpleaños’. Me dijo: ‘Eres el mejor regalo que he recibido0. A veces cuestionamos demasiado cómo pasan las cosas, parecería una simple coincidencia pero no lo es“, reflexionó Yoseline Hoffman en su primera publicación tras estar privada de libertad.

“Hoy es un día para festejar, no sólo por el cumpleaños de la mujer que más amo, no sólo porque por fin soy libre físicamente, sino porque hoy nos podemos ver, tener, hablar, conectar, abrazar, besar y amar. Te amo mamá”, escribió junto a un video de su reencuentro.

“¡Qué bonito ver esto! ¡Muchísimo amor para Marina!”, escribió el influencer Luisito Comunica. “El mejor regalo para mi mamá”, escribió Ryan Hoffman, youtuber hermano de Yoss quien también compartió una publicación del reencuentro.

“ Feliz cumpleaños mamá, estoy seguro que no necesitas pedir nada de regalo de cumpleaños, ya tienes lo que tanto queríamos todos”, escribió Ryan.

Hay que señalar que Yoseline Hoffman pasó cinco meses en la cárcel Santha Martha Acatitla antes de salir esta semana, luego que ambas partes (demandada y demandante) llegaran a un acuerdo de suspender por tres años la suspensión de su libertad.

Esto luego que el Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos reclasificara el delito de pornografía infantil por discriminación. De la misma forma, representantes de YosStop ofrecieron un monto de dinero por reparaciones de daño que fue aceptado por la víctima, detallan medios internacionales.