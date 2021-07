YosStop: Los antecedentes y declaraciones del caso de la youtuber detenida por posesión de pornografía infantil

Fue hace poco más de una semana cuando la youtuber YosStop fue detenida tras ser acusada de posesión de material pornográfico infantil. Este viernes su hermano Ryan le envió un mensaje de apoyo en redes sociales.

El martes 29 de junio Yoseline Hoffman (su nombre real) fue detenida tras ser acusada de poseer el video de una joven que fue filmada en una agresión sexual cuando era adolescente. Esto luego que la influencer mencionara el clip en un video en YouTube.

En detalle, el video en cuestión muestra a al menos cuatro hombres violentando sexualmente a una menor de 16 años con una botella, lo que es considerado material pornográfico infantil. YosStop comentó el caso en YouTube en 2018 en un video llamado Patética generación (desde el minuto 6:26), tildando de “puta” a la adolescente.

La justicia detuvo a la influencer de 30 años en su casa luego que Ainara S. -quien aparece en el clip y hoy es mayor de edad- la denunciara por posesión de material pornográfico infantil, puesto que Yoss admitió haber visto el video.

Acusan una detención injusta

Ante esto, la youtuber YosStop se declaró inocente y aclaró en sus redes que está detenida por terminología. “Estoy privada de mi libertad por TERMINOLOGÍA, no es porque sea peligrosa, no es porque sea lasciva, no es porque sea culpable”, se defendió a través de su cuenta de Instagram. Además su defensa aclaró el desconocimiento de la edad de la menor implicada.

A esto se sumó la defensa de su novio de hace ocho años Gerardo González y la de su madre, Marina Badaui. “Lo que está pasando no es normal. Es una injusticia”, expresó la madre de YossStop en un video.

Badaui solicitó una reunión con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien accedió a hablar del caso con la mujer por un “juicio justo” con su hija.

“Yoseline no publicó, no almacenó, no comercializó, no distribuyó, no difundió el video en cuestión”, expresó González en un video. “Sólo habló de un tema que ya era viral. Se expresó y por eso la están acusando el día de hoy. Por una simple terminología están comparando la expresión con un delito muy grave”, añadió.

Por su parte, Ryan Hoffman, hermano de Yoseline, quien también es influencer y yotuber (con más de 35 millones de seguidores en total entre todas sus redes), decidió compartir una breve frase de apoyo junto a un video de ambos.

“Pronto juntos”, escribió junto a una grabación en conjunto realizada hace algunos meses en su Instagram.

Youtuber YosStop: aún detenida

Independiente de si se demuestra la inocencia respecto a la posesión de material pornográfico infantil, este caso ha levantado una conversación respecto a las repercusiones de los dichos de las personalidad de Internet al comentar situaciones tan complejas.

Al respecto, el doctor en Filosofía, Fernando Bustos Gorozpe, reflexionó en el medio The Washington Post: “Yoseline de forma confrontativa y burlona describió un video de agresión sexual hacia una adolescente de 16 años de edad”.

“La polémica generó views (en el video de Ainara) y esto un inmediato reconocimiento. Hay, no sólo en ella, una falta de entendimiento sobre los alcances de la libertad de expresión y también una falsa ilusión de que lo que se dice en internet no genera repercusiones reales”, opinó.

La autora de la denuncia, expresó en el diario El País: “Antes de que saliera ya había ciertas personas que sabían de su existencia (del video), pero eran muy poquitas y a partir de que sale el vídeo de Patética Generación pues muchísimas personas más lo empiezan a buscar, a ver, empiezan a mandarme mensajes atacándome, diciéndome que si era una puta, que si lo había hecho por cigarros, básicamente repitiendo todo lo que ella dijo de mí”.

“Me llegaron amenazas a mí, a mis hermanos, a mis papás, a mis perros. Estuvo difícil, recibí muchísimas amenazas, una cosa horrible la verdad”, dijo la joven sobre estos últimos tres años antes de denunciar a Hoffman.

Por el momento, Yoseline continúa detenida en el penal de Santa Martha Acatitla en Ciudad de México y su próxima audiencia está programada para dos meses más, mientra dure la investigación. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que Hoffman “se le presume inocente y será tratada como tal en en todas las etapas del procedimiento”.

En caso de ser declarada culpable, Yoseline Hoffman podría pasar entre siete y 12 años encarcelada.

Respecto a los hombres vinculados a la agresión sexual, la fiscalía no ha ejercido acción penal contra ellos ni contra el autor de la difusión del video. Al igual que la youtuber YosStop, los cinco sujetos también fueron denunciados por la víctima.