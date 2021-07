Yoss Hoffman responde tras detención por posesión de pornografía infantil: “No es porque sea culpable”

Durante la jornada del martes 29 de junio, la reconocida youtuber mexicana Yoss Hoffman, más conocida por sus seguidores como YosStop, recibió una medida que la priva de manera preventiva de su libertad luego de ser denunciada por poseer pornografía infantil.

Según informó la fiscalía de Ciudad de México a través de su sitio web, la joven, que tiene alrededor de de 14 millones de suscriptores en YouTube y casi 7 millones en Instagram, tendría declarar “por la posible comisión del delito de pornografía, en agravio de una persona menor de edad”.

Recordemos que, según lo expuesto por medios internacionales, la polémica comenzó en marzo cuando una joven llamada Ainara S. denunció por redes sociales la difusión de un video en el que era agredida sexualmente. En el video expuesto, grabado hace tres años cuando era menor de edad, se ve a los hombres violentando sexualmente a la joven con una botella.

A raíz de lo sucedido y las medidas declaradas, Yoss Hoffman respondió a través de sus historias de Instagram con el siguiente mensaje: “Estoy privada de mi libertad por TERMINOLOGÍA, no es porque sea peligrosa, no es porque sea lasciva, no es porque sea culpable”.

Recordemos que la justicia mexicana recalcó que, a pesar de la detención, Hoffman será tratada como inocente a menos que se encuentre material que demuestre lo contrario.