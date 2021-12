Kathy Orellana explicó sus groseros dichos contra “El Discípulo del Chef”: “Me dio mucha pena y rabia más que nada”

Una escandalosa polémica de desató luego que Kathy Orellana fuera expulsada de El Discípulo de Chef por Ennio Carota al no asistir a dos grabaciones.

Una vez fuera del programa de cocina de Chilevisión, la cantante realizó una serie de duros descargos en sus cuenta de Instagram, en donde apuntó contra la producción de programa y contra el periodista Andrés Caniulef, quien opinó sobre su situación.

“Son bastardos los hue.. porque me han dejado como el ho.. todo el rato, así que basta”, fue parte de los dichos que expresó Kathy Orellana contra El Discípulo del Chef en sus redes sociales.

Ante esto, el programa Me Late de “Huevo” Fuenzalida la contactó para ampliar sus polémicas afirmaciones (desde el minuto 58). “Ha sido un poquito lamentable porque las cosas no son como las han contado”, dijo la cantante que se retiró del programa tras sufrir un “portonazo” que le impidió llegar a trabajar.

“Cuando a mí me hicieron el portonazo yo decidí por opción propia… no sé si ustedes saben que yo vendo un producto detox que es para adelgazar y a mí me va la raja gracias a Dios, tenía muchos clientes, y al otro día tuve que ir a buscar el chip para buscar los contactos para llamar al canal y avisar”, dijo.

Y recordó que le dijo a la productora del programa: “Pamela tengo que renunciar, porque no puedo responder, no puedo llegar”.

Tras explicar su versión, detalló su reacción en redes: “Después yo me piqué porque me sentí cero respaldada, siendo que yo con Chilevisión trabajo años. Imagínate si hubiese sido tan así como dice la producción de El Discípulo, ¿ustedes creen que Chilevisión me contrataría para otro programa?”.

“Igual entiendo a la producción de El Discípulo porque tiene que sacar movimiento, pero me están tirando como la hue… irresponsable y yo no estoy en esa pará hace mucho tiempo”, dijo y aclaró: “Soy pasional, me dio mucha pena y rabia más que nada”.

“Cuando me entero de esto, agarré el Instagram para descargarme, ni siquiera me había peinado. Lo hice con rabia, no fue algo pensado y premeditado”, explicó Katherine Orellana sobre su reacción.