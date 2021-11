“No, a Kast no”: Ibai Llanos se rehusó a enviar saludo al candidato vía streaming

Hace unos días se viralizó un video en el que el famoso streamer español Auronplay, le envió saludos al candidato presidencial Gabriel Boric de cara a las Elecciones Presidenciales que sucederán en diciembre.

“Le enviarías saludos a mi amigo Gabriel Boric que tendrá una gran lucha el 19 de diciembre” decía el mensaje.

La petición del usuario, en medio de su transmisión, fue acogida por la figura de Internet, quien parecía no saber se quién se trataba.

“Gabriel, gana esa lucha por Dios. Gana, hazlo por mí, que si no me enfadó y no quieres eso”, indicó en aquel momento Auron.

El saludo de Ibai Llanos

Para contrarrestar, un usuario tomó la idea anterior, y cayó en la “casa” de otro famoso streamer español, Ibai Llanos.

En medio de un video en vivo en el cual el presentador se encontraba jugando Among Us, un usuario le envió un mensaje en que le solicitaba saludar al candidato José Antonio Kast, ante lo que Llanos respondió tajantemente.

“Le podrías enviar saludos a mi amigo José Antonio Kast que tendrá una gran lucha el 19 de diciembre”, fue el mensaje que se escuchó.

“Noo…! No, no, no, no, no… A Antonio Kast no“, se apresuró en decir Ibai mientras realizaba movimientos de negación con su cabeza.

La publicación rápidamente se convirtió en viral, provocando distintas reacciones en redes sociales.

Revisa el momento a continuación: