“¿Qué ejemplos estamos dando?”: Daniela Nicolás criticó a seguidores de Boric por “funa” a Kast en Lo Espejo

A través de su cuenta de Twitter, la actriz Daniela Nicolás repudió la agresión que sufrió el candidato presidencial de Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, en el marco de una visita de campaña a Lo Espejo.

Recordemos que durante esta jornada, Kast acudió hasta la población José María Caro, ubicada en la comuna del sur de la capital. En la actividad se registró una protesta por parte de los vecinos del sector, quienes lanzaron objetos contundentes contra el presidenciable y su equipo de asesores.

La situación tuvo su origen luego que José Antonio Kast llegara con un fuerte contingente policial, lo que motivó el reclamo de los habitantes e incluso del propio municipio, que demandan mayor presencia policial para enfrentar casos de delincuencia y narcotráfico.

El reclamo de Daniela Nicolás

Tal cual ha sido la tónica de los últimos días, tras los resultados de las Elecciones 2021 del pasado domingo, distintas personalidades públicas han emitido su opinión sobre este tema. Una de ellas fue la propia Daniela Nicolás, quien publicó sus descargos en Twitter.

En esa línea, criticó a los seguidores del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, a raíz de la agresión contra Kast, e incluso aludió a una acusación en contra del diputado por Magallanes por presunto acoso sexual.

“Celebran porque agredieron a una mujer embarazada, y callan cuando Boric está acusado de acoso sexual“, señaló Nicolás en la red social, en alusión a una de las asesoras de Kast que se vio afectada por la funa y que tiene seis meses de gestación.

Pero la modelo no se quedó allí. “Tengo amigos que han sido acosados y abusados sexualmente. El silencio es una condena para ellos porque no se atreven a hablar por miedo al rechazo. El silencio demuestra el poco apoyo real que existe. No se puede tapar una acusación de acoso sexual. ¿Qué ejemplo estamos dando?“, subrayó.

Uno de sus seguidores le preguntó a Daniela Nicolás si era una “Kastlover”, es decir, una adherente del candidato republicano. “Desde primarias he dicho que Boric no es mi opción bajo ningún punto. ¡Qué rico leerte oye! Mucho tiempo”, contestó la actriz e influencer.

