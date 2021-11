Raquel Argandoña sorprendió a los televidentes con su nuevo rol en “La Máscara”

Tras aparecer como participante en La Máscara de Chilevisión, Raquel Argandoña asumió un nuevo papel en el espacio.

Tal como se vio en pantalla la noche del lunes, la animadora apareció como jurado del programa junto a Cristián Riquelme y Millaray Viera.

En detalle, “La Quintrala” llegó al espacio para reemplazar a la jurado María Elena “Mane” Swett, luego que la actriz fuese diagnosticada de covid-19.

“Es un honor tener en el programa a mi amiga personal, se fue como flamenco, pero vuelve como jurado”, la presentó Julián Elfenbein al aparecer en el estudio de ¿Quién es la Máscara? con los otros jurados del espacio.

En efecto, Raquel Argandoña apareció previamente en “La Máscara” como participante, sorprendiendo incluso a Mane Swett, a quien estará reemplazando hasta que se recupere totalmente del covid-19.

Fue el sábado cuando la actriz anunció en sus redes sociales que se había contagiado de covid-19.

“Mi gente buena. He leído cada uno de sus mensajes de apoyo y tremendo cariño. Todos los que me preguntan por qué no estuve en el capítulo de ¿Quién es la Máscara? les cuento mejor…”, escribió entonces.

“Me contagié de covid-19 y estoy todavía en reposo. No quiero que estén preocupados, por eso mejor les respondo a todos por acá”, añadió la actriz de 42 años.

“Espero recuperarme pronto para volver a estar con ustedes y seguir con mi nuevo rol de investigadora que me tiene muy feliz”, expresó María Elena Swett sobre su ausencia y pronto regreso al nuevo programa de Chilevisión.