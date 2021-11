Mane Swett reveló la razón de su receso en “¿Quién es la Máscara?”: se contagió de covid-19

La ausencia de María Elena Swett del estelar ¿Quién es la Máscara? de Chilevisión causó revuelo entre los seguidores del programa y los fans de la actriz, ya que más tarde se supo que tomaría un “receso”.

Sin embargo, esta pausa se debió a otra razón: a través de su cuenta de Instagram, Mane Swett confirmó que se contagió de covid-19.

“Mi gente buena. He leído cada uno de sus mensajes de apoyo y tremendo cariño. Todos los que me preguntan por qué no estuve en el capítulo de ¿Quién es la Máscara? les cuento mejor…“, comenzó diciendo la actriz.

Mane Swett agregó: “Me contagié de covid-19 y estoy todavía en reposo. No quiero que estén preocupados, por eso mejor les respondo a todos por acá”.

Finalmente, expresó que “espero recuperarme pronto para volver a estar con ustedes y seguir con mi nuevo rol de investigadora que me tiene muy feliz”.