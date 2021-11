Angélica Sepúlveda y su mensaje desde Turquía: “Jamás le daría un voto a la derecha”

Directo desde Turquía, Angélica Sepúlveda compartió en sus redes sociales un mensaje en contexto de las elecciones que se viven este domingo en Chile.

La exchica reality publicó una imagen en la que aparece sosteniendo una bandera en su cuenta de Instagram, en donde compartió una reflexión por el proceso electoral.

“Vamos Chile. Por un Chile para todos, libre, sin persecución, sin torturas, donde las mujeres decidamos sin presión, por justicia social, unión y derechos para quienes han quedado a la deriva. ¡Vaya a votar!“, expresó la ganadora de Granjeras, quien actualmente vive con su pareja en Estambul.

“Jamás, nunca jamás, le daría un voto a la derecha, no me representan, no quiero tiranos en el poder. Deseo de todo corazón que nuestro país continúe siendo libre”, aseveró Angélica Sepúlveda.

Hay que recordar que Angélica Sepúlveda se mudó a Turquía debido a que su pareja es oriundo de ese país. Hace un tiempo, la relación se había quebrado por la pandemia del covid-19; sin embargo, la ex chica reality decidió darse una nueva oportunidad y viajó a tierras turcas.

“No queda más que reír, agachar el moño y esperar que abran pronto las fronteras para pedirle a mi turquito que me perdone una vez más”, escribió entonces.

Y ahondó: “intenté olvidar a mi ex con otro chico y no resultó (…) Yo no me guardo nada, es mi historia, es mi verdad y me gusta hablar de ella, no sé qué pueda pasar más adelante con nosotros, pero jamás borraré alguna foto, porque cada una guarda un momento especial”.