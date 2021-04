“No resultó”: Angélica Sepúlveda reveló que intentó olvidar a su “Turco” con otro hombre

A través de sus redes sociales, Angélica Sepúlveda le dedicó un emotivo mensaje a su expareja, con quien terminó producto de la pandemia.

En reiteradas ocasiones la exchica reality ha dejado en evidencia que extraña muchísimo a su “Turco”, y que le ha costado mucho dar vuelta la página.

Ahora, en una reciente publicación, contó que intentó sacarlo de su corazón, sin resultados positivos. “Me la jugué contra el mundo, pero parece que el elegido estaba en otra sintonía y todo terminó en un desastre”, dijo en un principio.

Luego, sostuvo que “no queda más que reír, agachar el moño y esperar que abran pronto las fronteras para pedirle a mi turquito que me perdone una vez más“.

En una nueva instancia, Sepúlveda reveló que “intenté olvidar a mi ex con otro chico y no resultó (…) Yo no me guardo nada, es mi historia, es mi verdad y me gusta hablar de ella, no sé qué pueda pasar más adelante con nosotros, pero jamás borraré alguna foto, porque cada una guarda un momento especial”.