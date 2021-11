Cristián de la Fuente compartió emotivo mensaje tras muerte de su hermana: “La vida es muy frágil”

Cristián De la Fuente comunicó estas últimas horas la muerte de su hermana Andrea, a los 57 años.

El actor de 47 años usó sus redes sociales para publicar la noticia junto a una fotografía familiar. “Quien iba a pensar que esa foto sería nuestra última Navidad juntos… después vino la pandemia… y hoy una llamada telefónica nos demuestra lo frágil que es la vida”, comenzó su relato. “Una llamada telefónica puede cambiar todo”, recalcó en la publicación.

“Por eso no dejemos nada para mañana, no tengamos cuentas pendientes, no dejemos de decirle ‘te quiero’ a quienes queremos, no nos quedemos enojados con alguien por una estupidez, la vida es muy frágil y creemos que ‘el mañana’ lo tenemos asegurado pero no es así”, reflexionó el chileno nacionalizado y residente de Estados Unidos.

“Mañana volveremos a estar los cinco juntos para despedirte Andrea, para celebrar tu vida, tu humor especial y todos los momentos especiales que vivimos juntos… seguiremos siendo cinco pero desde hoy nos vas a cuidar desde el cielo…”, continuó en la publicación compartida en su Instagram.

“Me hubiese gustado verte antes de tu partida para haberte dado un abrazo apretado… pero la vida no lo quiso así… Te veo mañana para despedirte junto a mis hermanos, tus hijos y sobrinos. Te quiero… descansa en paz y salúdame a papá en el cielo”, concluyó Cristián De la Fuente en el mensaje para su hermana.

En los comentarios, sus cercanos y seguidores le entregaron sus condolencias y mensajes de apoyo en estos momentos. “Abrazo”, escribió Pedro Engel. “Abrazo grande Cristián”, añadió Luis Jara, uno de sus íntimos amigo y con quien hace algunos meses se reunió en Miami (Estados Unidos).

Hasta el momento no se ha revelado públicamente la causa de la muerte de la hermana del actor.