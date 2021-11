El #FreeBritney ahora es real: jueza puso fin a la tutela de Britney Spears

Fueron 13 años en total, en los que su padre controló todos los detalles de su vida, incluso su intimidad: pero desde este viernes, Britney Spears es una mujer libre.

Brenda Penny, jueza de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, aceptó la solicitud de la cantante de terminar la tutela que su padre ejercía sobre ella, figura judicial conocida como conservatorship.

Hace poco más de un mes, la justicia suspendió a Jamie Spears como tutor del patrimonio de su hija y ahora se concretó esa petición. Pero la batalla legal podría continuar, señaló el abogado Mathew Rosengart, exfiscal y pieza clave de esta causa.

Un reportaje del The New York Times reveló que el padre de Britney habría colocado dispositivos de grabación en el dormitorio de su hija, con el fin de ejercer vigilancia sobre ella.

El padre de Britney Spears ya no tiene “interés” en la tutela

Por otro lado, el nuevo abogado de Jamie, Alex Weingarten, pidió terminar la tutela y sin más compensación financiera para el progenitor de la “princesa del pop”.

“Jamie no ve ninguna razón por la que la tutela deba continuar durante un período de tiempo y afirma que no tiene interés en que continúe la tutela“, indicaron los documentos que cita CNN. “Para ser claros, esta solicitud no está sujeta a ninguna salvedad. Jamie no hace que esta solicitud esté sujeta a una demanda de liberación o compensación, es incondicional”.