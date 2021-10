Luis Jara reflexionó tras su visita a Chile: “Me voy con el alma hinchada de amor”

A mediados de este año Luis Jara dejó Chile y se fue a vivir a Estados Unidos. No obstante, el cantante de 55 años decidió regresar brevemente a nuestro país para visitar a sus amigos y familiares.

En tanto, la estadía del ex animador en tierras sudamericanas se terminó este fin de semana, lo que dejó a Luis Jara conforme con su visita a Chile.

Así lo relató en redes sociales, en donde compartió una reflexión momentos antes de sentarse a esperar su avión de regreso. “Ya estoy en el aeropuerto, sentado, agradecido y de regreso a casa con los míos”, comenzó la publicación compartida en su cuenta de Instagram.

“Mañana podré, si Dios quiere, abrazarlos en el día de mi cumpleaños y dar las gracias por tantas cosas”, continuó en el mensaje.

“Debo reconocer que estoy solo, de vuelta y algo pensativo. Es primera vez que vivo esta experiencia. Llegué a mi Chile por 20 días y pude abrazar a mis amigos, trabajar en lo que amo y recuperar los aplausos que tanto nos han hecho falta a todos los músicos”, dijo el cantante que incluso visitó el programa Los 5 Mandamientos de Martín Cárcamo.

“Me voy con el alma hinchada de amor y orgulloso porque pude hacer todo lo que debía y no se me perdió nada: saqué solo mi pase de movilidad, homologué mis vacunas y me cupo todo en las maletas”, explicó respecto a la situación del covid-19 en Chile.

“En fin, espero volver pronto a mi Chile y seguir cosechando tanto cariño. Los quiero mucho. Buenas noches”, finalizó en la publicación compartida durante el fin de semana.

En efecto, este lunes Luis Jara cumple 56 años y, tal como anunció en la publicación, se encuentra celebrando con su familia.

“¡Qué amor tengo por esta mujer! Estoy feliz de cumplir 56 años rodeado de mis seres más queridos. Y haber llegado a casa feliz de haber estado con ustedes y traerme una maleta llena de aplausos. Los quiero mucho con todo mi corazón. Y gracias a la vida que me ha dado tanto”, dijo en el video en el que se ve a Silvana, su esposa, saludándolo por su cumpleaños.