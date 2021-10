Naya Fácil no se perdió el estreno de Mea Culpa: lo vio desde Colombia

Este pasado jueves se estrenó una nueva temporada del programa de TVN, Mea Culpa y la influencer Naya Fácil no estuvo exenta de aquel suceso televisivo. La reconocida celebridad de internet, si bien se encuentra en Colombia, eso no impidió que la joven chilena comentara el esperado regreso del clásico programa de crímenes y homicidios.

Naya Fácil hizo usó de sus redes sociales, específicamente su cuenta de Instagram, para comentar el regreso del programa. También se declaró fan del espacio conducido por Carlos Pinto. De igual forma, la influencer reconoció estar muy nerviosa y ansiosa frente al estreno de los nuevos capítulos de de Mea Culpa.

Previo al inicio del programa, Naya declaró “me enteré que hoy día dan Mea Culpa. Chiquillos, por favor que cuando esté por comenzar, me envíen un mensaje”, declaró Naya, seguido de un mensaje para el conductor del programa, Carlos Pinto, “lo voy a ver acá desde Colombia, así que Carlos Pinto valórame que esto no lo hago por nadie”.

Minutos antes del estreno de la nueva temporada, Naya manifestó que “voy a estar ahí muy pendiente de Mea Culpa. De verdad lo voy a ver desde la habitación por señal online así que vamos a ver qué pasa con el ‘Nada hacía presagiar que la Naya iba a estar en Colombia‘”, ironizó la influencer con el famoso slogan del programa.

“Ya salió Carlos Pinto, gente. Aquí va a quedar la embarrá”, continuó Naya al iniciar el programa.

Un encuentro imaginario

Naya Fácil aprovechó los comerciales del espacio televiso y se imaginó cómo sería un encuentro con Carlos Pinto. “Te cachái conocer a Carlos Pinto en persona y que te empiece a contar su día a día, con su voz”, expresó la celebridad de internet.

“Quiero mucho a Carlos Pinto porque hace un programa tan realista, pero a la vez siento que tampoco podría mirarlo. De hecho si lo viera me alejaría un poco, me daría un poco de cosa”, continuó Naya.

Respecto al caso presentado por el programa, el cual narró la historia del asesino Pablo Aravena, Naya se refirió a la serenidad del protagonista durante su entrevista desde la cárcel, a lo que Naya enfatizó: “Oye el Pablo habla super bien, es tremendo”.

El retorno de Mea Culpa

El pasado jueves 21 de octubre, volvió a la pantalla chica el clásico programa de crímenes y homicidios Mea Culpa, el cual se tituló Un cuento salvaje y relató el caso del “Chacal de Peñablanca”, sobre el asesino de la región de Valparaíso, Pablo Aravena.

El retorno de Mea Culpa causó amplias reacciones en los cibernautas quienes hicieron del programa una de las principales tendencias en Twitter y al mismo tiempo lideró el rating de la jornada nocturna del jueves con 18,3 puntos, según números entregados por Kantar Ibope Media.