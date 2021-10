Wanda Nara le respondió con todo a China Suárez: “De mi familia me encargo yo“

No se quedó callada. Wanda Nara le contestó con todo a China Suárez, luego de la extensa carta que la actriz publicó en sus redes sociales.

La actriz subió una misiva donde culpó a Mauro Icardi y apuntó a quienes la trataban de “rompehogares”.

“Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada. Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados”, dijo.

Y agregó que “me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”.

La respuesta de Wanda Nara a China Suárez

Por eso, como los dardos de la China apuntaron directo al jugador del PSG, Wanda contestó de manera incendiaria y precisa.

Y posteando varias imágenes de ella e Icardi más enamorados que nunca escribió: “De mi familia me encargo yo“.

Luego, lanzó la bomba contra la ex de Benjamín Vicuña. “De las putitas, la vida“, le indicó.

La empresaria además aclaró que las imágenes eran “fotos de los últimos tres meses que fueron publicadas“, dejando claro que jamás habrían estado mal con su marido.

De esta forma, el escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez suma otro capítulo, donde cada uno es más sabroso que el anterior. Mejor que Netflix, ¿o no?