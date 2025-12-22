;

Qué tipo de juguetes navideños pueden ser peligrosos para los niños: estos son los más comunes

Los expertos revelan que durante esta época aumentan los accidentes infantiles, por lo que llaman a tener precaución.

Javiera Rivera

Qué tipo de juguetes navideños pueden ser peligrosos para los niños: estos son los más comunes

Qué tipo de juguetes navideños pueden ser peligrosos para los niños: estos son los más comunes / Anastasiia Krivenok

La Navidad es una de las épocas con mayor número de accidentes infantiles en el hogar. Entre regalos, reuniones y distracciones, algunos juguetes pueden transformarse en un riesgo serio para la salud de los niños.

Un análisis publicado en The Conversation, a cargo del académico Dan Baumgardt de la Universidad de Bristol examinó qué juguetes se asocian con mayor frecuencia a lesiones o emergencias médicas.

Juguetes con piezas pequeñas o desprendibles

Uno de los riesgos más comunes son los juguetes que contienen piezas pequeñas, especialmente en niños menores de tres años. Estas partes pueden soltarse con facilidad y convertirse en peligros de asfixia.

Aunque muchos productos indican rangos de edad, en la práctica estos avisos suelen ignorarse, aumentando el riesgo de accidentes dentro del hogar.

ADN

Juguetes / FamVeld

Juguetes con imanes: una emergencia médica

Los juguetes con imanes representan uno de los mayores peligros. Si un niño traga uno o más imanes, estos pueden atraerse dentro del cuerpo y apretar tejidos del intestino, provocando perforaciones, obstrucciones e incluso hemorragias internas.

Al respecto, los expertos son claros: la ingestión de imanes siempre es una emergencia médica y nunca debe esperarse a que el objeto sea expulsado de forma natural.

ADN

Juguetes con imanes / cheshka

Bolitas de hidrogel expansivas

Las llamadas water beads o bolitas de hidrogel se expanden al contacto con el agua. Aunque se venden como juguetes sensoriales o materiales para manualidades, pueden crecer dentro del organismo si son ingeridas.

Estudios recientes han documentado casos de obstrucción intestinal grave, algunos de ellos con necesidad de cirugía. El riesgo es especialmente alto en niños pequeños y en aquellos con dificultades para comunicar molestias físicas.

ADN

Bolitas de hidrogel / Irina Tiumentseva

Juguetes duros o de impacto

Algunos juguetes clásicos o versiones modernas de estos, como los antiguas esferas duras, pueden causar golpes, contusiones o lesiones oculares. Aunque muchos fueron rediseñados, versiones baratas o de mala calidad siguen circulando.

Cuando se usan sin supervisión, estos juguetes pueden provocar accidentes en segundos, especialmente en espacios reducidos o con varios niños jugando al mismo tiempo.

ADN

Esferas / Pramata

Recomendaciones clave para evitar accidentes

Especialistas recomiendan:

  • Elegir juguetes acordes a la edad del niño
  • Evitar productos con imanes, piezas pequeñas o materiales expansivos
  • Supervisar el juego, sobre todo en reuniones familiares
  • Revisar juguetes dañados o con partes sueltas
  • Consultar de inmediato ante cualquier ingestión sospechosa

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad