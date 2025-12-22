Qué tipo de juguetes navideños pueden ser peligrosos para los niños: estos son los más comunes / Anastasiia Krivenok

La Navidad es una de las épocas con mayor número de accidentes infantiles en el hogar. Entre regalos, reuniones y distracciones, algunos juguetes pueden transformarse en un riesgo serio para la salud de los niños.

Un análisis publicado en The Conversation, a cargo del académico Dan Baumgardt de la Universidad de Bristol examinó qué juguetes se asocian con mayor frecuencia a lesiones o emergencias médicas.

Juguetes con piezas pequeñas o desprendibles

Uno de los riesgos más comunes son los juguetes que contienen piezas pequeñas, especialmente en niños menores de tres años. Estas partes pueden soltarse con facilidad y convertirse en peligros de asfixia.

Aunque muchos productos indican rangos de edad, en la práctica estos avisos suelen ignorarse, aumentando el riesgo de accidentes dentro del hogar.

Juguetes

Juguetes con imanes: una emergencia médica

Los juguetes con imanes representan uno de los mayores peligros. Si un niño traga uno o más imanes, estos pueden atraerse dentro del cuerpo y apretar tejidos del intestino, provocando perforaciones, obstrucciones e incluso hemorragias internas.

Al respecto, los expertos son claros: la ingestión de imanes siempre es una emergencia médica y nunca debe esperarse a que el objeto sea expulsado de forma natural.

Juguetes con imanes

Bolitas de hidrogel expansivas

Las llamadas water beads o bolitas de hidrogel se expanden al contacto con el agua. Aunque se venden como juguetes sensoriales o materiales para manualidades, pueden crecer dentro del organismo si son ingeridas.

Estudios recientes han documentado casos de obstrucción intestinal grave, algunos de ellos con necesidad de cirugía. El riesgo es especialmente alto en niños pequeños y en aquellos con dificultades para comunicar molestias físicas.

Bolitas de hidrogel

Juguetes duros o de impacto

Algunos juguetes clásicos o versiones modernas de estos, como los antiguas esferas duras, pueden causar golpes, contusiones o lesiones oculares. Aunque muchos fueron rediseñados, versiones baratas o de mala calidad siguen circulando.

Cuando se usan sin supervisión, estos juguetes pueden provocar accidentes en segundos, especialmente en espacios reducidos o con varios niños jugando al mismo tiempo.

Esferas

Recomendaciones clave para evitar accidentes

Especialistas recomiendan: