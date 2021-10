China Suárez publicó extensa carta y culpó a Mauro Icardi: “Yo no provoqué esta situación”

Es una carta de lo más reveladora. Eugenia China Suárez habló sobre el escándalo de Mauro Icardi y Wanda Nara, donde fue apuntada como la tercera en discordia.

La actriz no sólo se defendió en la misiva publicada en su cuenta de Instagram, sino que además dejó más que claro que sí pasaron situaciones con el jugador.

La rubia partió diciendo que “escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”.

Y agregó que” he guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”.

China Suárez contó todo en su carta

La blonda manifestó que “lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas”.

Suárez reveló que “me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”.

Así, la actriz dejó más que claro que sí se relacionó con Icardi y que sí generaron alguna clase de vínculo.

“Siento en esta situación un déjà vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”, confesó.

Y expresó que “parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada. Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados”.

Los dardos a Mauro Icardi en la carta de China Suárez

Luego, la ex de Benjamín Vicuña lanzó declaraciones directas sobre Mauro Icardi. “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no provoqué y no alenté“, comentó, agregando que “no fui quien insistió y propició esta situación”.

Y añadió que “no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder”.

De esta forma, China Suárez se defendió con todo de las acusaciones de rompehogares, de las duras críticas que ha recibido en todo el mundo y los ataques de Wanda Nara, la mujer de Icardi, que la trató públicamente de “zorra”. ¿Cómo seguirá esta teleserie?