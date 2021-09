¿Aún son amigas? Giuliana Sotela habló de su relación con Kenita Larraín

Fue en el programa El Discípulo del Chef en el que Giuliana Sotela y María Eugenia “Kenita” Larraín se conocieron.

A pesar que las mujeres se habían visto alguna vez en su vida, al ser ex parejas de Marcelo “Chino” Ríos, nunca habían tenido la oportunidad de compartir hasta esa oportunidad.

Durante la estancia de la costarricense en el espacio, se vio a ambas muy unidas dentro y fuera del programa de Chilevisión, lo que terminó por generar una amistad. “Definitivamente Kenita es mi amiga en El discípulo del chef. Yo no sé que haría sin ella la verdad”, dijo entonces la empresaria de 37 años.

“La he podido conocer aquí, en realidad no la conocía. Estoy fascinada de poder conocerla y tenerla en el equipo”, añadió la numeróloga de 47 años en el programa que se confirmó su buena relación. Sin embargo, ¿Su amistad continuó fuera de la pantalla?

Al respecto, Giuliana fue consultada en una ronda de preguntas y respuestas en Instagram en donde se sinceró sobre el tema.

“¿Si mantengo contacto con la Kena? Pues, sí. Desde que me fui, yo creo que una vez por semana, hemos hablado, nos hemos texteado para ver cómo va todo. Sí, la verdad es que hablamos bastante”, dijo en la publicación compartida hace algunas horas.

En tanto, la empresaria también fue consultada sobre si le fue difícil cocinar en el programa. “Definitivamente la cocina no es mi fuerte. Vengo de una familia donde nunca vi a mis abuelas cocinar, menos a mi mamá. Se pueden imaginar… Coni menos”, admitió refiriéndose a Constanza Ríos, su hija con el tenista.

“Nunca ha visto nadie cocinar en su vida. Nos costó bastante. Lo logramos disimular un poco pero fue difícil porque veníamos muy por debajo”, admitió. “Hicimos lo mejor que pudimos”, añadió.

Respecto a su estancia en Chile, Sotela reconoció que se “hubiera quedado” en nuestro país, pero que por su hijo de 8 años no puede tomar la decisión de mudarse. “Esta ida a Chile me hizo dudar de si quería vivir ahí. Me hubiera quedado, Chile me gusta mucho”, señaló en la ronda de preguntas la empresaria que se encuentra en su país natal, Costa Rica.

Hay que señalar que Kenita Larraín y Giuliana Sotela coincidieron en el mismo equipo en El Discípulo del Chef, perteneciendo ambas al grupo del chef Sergi Arola (equipo rojo).

