“No sé que haría sin ella”: La amistad entre Kenita y Giuliana que dejó atrás sus diferencias en El Discípulo del Chef

Cuando la producción de El Discípulo del Chef juntó a María Eugenia “Kenita” Larraín y Giuliana Sotela en el programa, esperaron un conflicto entre las mujeres que fueron esposas de Marcelo “Chino” Ríos.

Sin embargo, las modelos ignoraron sus problemas del pasado y dieron paso a una bonita relación que no dudaron en exhibir en pantalla y que luego traspasó las cámaras.

Es así como Giuliana no tardó en llamar “amiga” a la numeróloga. “Definitivamente Kenita es mi amiga en El discípulo del chef. Yo no sé que haría sin ella la verdad”, dijo la empresaria de 37 años.

“Trabajar con Kenita ha sido un apoyo gigante para mí. Ella me ayuda, me entiende, me explica“, añadió Sotela.

Por su parte, la ingeniera comercial expresó que el programa fue una oportunidad para conocerse y cambiar su relación. “Hace mil años atrás, como 2005… imagínense, había quedado algo medio tenso, algo inconcluso, así que verla de nuevo nos permite estar bien, sanarse, si es que había algo que sanar”, añadió. “Estoy muy contenta por eso”, confesó Kenita.

Ante esto, Giuliana agregó: “Realmente nunca nos hemos llevado mal. O sea, hubo una discusión hace no sé cuántos años y definitivamente hoy en día ella tiene como una vibra muy linda, así que estoy feliz que me haya tocado en mi equipo”.

“La he podido conocer aquí, en realidad no la conocía. Estoy fascinada de poder conocerla y tenerla en el equipo”, añadió la numeróloga de 47 años.

¿Llorando “por el Chino”?

Al ver a ambas mujeres conversando en la cocina, Yuhui Lee no se resistió a bromear con su nacionalidad y el apodo del exesposo de las modelos.

Mientras María Eugenia y Giuliana picaban cebolla, el asiático les dijo: “Están llorando por mí, por Chino”, refiriéndose a Marcelo Ríos, “broma” que ambas tomaron con humor.

En tanto, tras las grabaciones, se vio a ambas mujeres tomando un café en Las Condes, según consignó Chilevisión. “Si te cuento lo del café es como que te contara el final del cuento o el final de la película”, dijo al respecto Kenita Larraín en el programa Zona de Estrellas de Zona Latina antes que Sotela anunciara que se volvería a Costa Rica, luego de grabar en Chile.

Hay que recordar que Giuliana Sotela estuvo casada con el tenista entre los años 2000 y 2004, matrimonio del que nació Constanza (17), mientras que Kenita Larraín se casó con el “Chino” en 2005 y duraron hasta 2008.

“Solo tengo buenos recuerdos de haber estado con él, pese a todo, lo pasamos increíble. No me arrepiento ni un poco de las cosas que vivimos juntos. Todo lo contrario, las atesoro y las cuido mucho”, dijo Sotela a Chilevisión sobre su exmarido.

Revisa aquí algunos comentarios sobre Kenita y Giuliana:

Chv viendo como Kenita y Giuliana se llevan bien y no hubo polémica #Discipulosbajopresion pic.twitter.com/Zm5n0uu1ja — Rosie (@MissRosiefan) July 30, 2021

Obvio que Giulana y Kenita dejarían atrás sus diferencias, son unas reinas ❤️ #DiscípulosBajoPresión — Camilo (@camiloigs) July 30, 2021

CHV después de ver que Kenita no se agarró de las mechas con Giuliana #DiscípulosBajoPresión pic.twitter.com/0NqVo0jCjs — FRAN (@franyvillanueva) July 30, 2021