“TVN no me sabe valorar”: Pamela Díaz se fue contra la señal tras abrupto término de grabaciones de “Mochileros”

Pamela Díaz se enojó. Y se desahogó con todo en Me Late Prime, donde peló de lo lindo a TVN tras el fin de las grabaciones de Mochileros.

Resulta que la morena contó que estaba de lo más feliz haciendo el espacio para el que la señal la llevó con bombos y platillos.

Sin embargo, las grabaciones de los capítulos ya terminaron y ella sintió que nunca la tomaron mucho en cuenta.

“Este sábado (el recién pasado) sale Jean-Phillipe Cretton en el capítulo… y se terminaron las grabaciones”, partió diciendo la modelo.

Fiel a su estilo deslenguado, Pamela confesó que “partí tan feliz. Yo creo que TVN no me sabe valorar”.

Pamela Díaz se lanzó con todo

La Fiera manifestó que “no me pude despedir de nadie, porque no había nadie. No conozco a los ejecutivos”.

Y agregó que “hablé con los rostros de ese canal, que quedan muy pocos, y me decían lo mismo (…) Siento que nunca estuve ahí”.

Díaz se quejó de que “el canal tiene una parrilla tibia, más fría que la cresta. ¿Entonces qué quieren, que saque 10 o 15 puntos? ¡No puedo! ¿Qué creen que soy?”.

Luego, señaló que “la gente de TVN es muy terca, su línea editorial no va con la mía (…) El programa está editado de una forma que yo no la entiendo”.

De esta forma, pese a que TVN confirmó que todavía quedan ocho capítulos de Mochileros por emitirse, no se sabe bien si Pamela Díaz seguirá o no ligada a sus filas. ¿Qué pasará con La Fiera ahora?