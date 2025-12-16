;

Ciencia reveló cómo la pandemia modificó el cuerpo de las aves en solo dos años

Los resultados muestran que la adaptación de estos animales fue sorprendentemente rápida.

Información de

DW

Javiera Rivera

Junco hyemalis

Junco hyemalis / Josh Atkinson / 500px

¿Qué ocurre con la fauna cuando las ciudades se vacían?

Un equipo de investigadoras de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) encontró una respuesta inesperada al estudiar a los juncos de ojos oscuros (Junco hyemalis) durante la llamada antropausa, el periodo de fuerte reducción de la actividad humana provocado por la pandemia.

El estudio, que analizó a cientos de ejemplares nacidos antes, durante y después de las restricciones por COVID-19, mostró que las aves que eclosionaron en plena pandemia desarrollaron picos más largos y delgados, similares a los de poblaciones silvestres, y distintos a los picos cortos y gruesos característicos de los juncos urbanos de Los Ángeles.

Menos humanos, menos basura

Antes de la pandemia, ya se sabía que los juncos que viven en ciudades presentan adaptaciones físicas vinculadas a la disponibilidad de desechos alimentarios. El acceso constante a restos de comida habría favorecido, con el tiempo, una forma de pico más robusta y eficiente para explotar esos recursos.

Sin embargo, la abrupta disminución del tránsito humano y de los residuos a partir de marzo de 2020 modificó ese escenario.

Revisa también

ADN

Un cambio rápido… y reversible

Los resultados, publicados en la revista PNAS, muestran que la adaptación fue sorprendentemente rápida. En apenas un par de años, los juncos urbanos modificaron la forma de su pico.

Pero el efecto no fue permanente: una vez levantadas las restricciones y restablecida la actividad humana, las aves nacidas posteriormente volvieron a desarrollar la morfología urbana previa a la pandemia.

Para las autoras, este fenómeno constituye un “experimento natural” que evidencia cuán profunda y veloz puede ser la influencia humana sobre otras especies. Los hallazgos sugieren una alta sensibilidad adaptativa de estas aves frente a los cambios en el entorno y en la disponibilidad de alimento.

ADN

Junco hyemalis / Beata Whitehead

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad