Ciencia reveló cómo la pandemia modificó el cuerpo de las aves en solo dos años

¿Qué ocurre con la fauna cuando las ciudades se vacían?

Un equipo de investigadoras de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) encontró una respuesta inesperada al estudiar a los juncos de ojos oscuros (Junco hyemalis) durante la llamada antropausa, el periodo de fuerte reducción de la actividad humana provocado por la pandemia.

El estudio, que analizó a cientos de ejemplares nacidos antes, durante y después de las restricciones por COVID-19, mostró que las aves que eclosionaron en plena pandemia desarrollaron picos más largos y delgados , similares a los de poblaciones silvestres, y distintos a los picos cortos y gruesos característicos de los juncos urbanos de Los Ángeles.

Menos humanos, menos basura

Antes de la pandemia, ya se sabía que los juncos que viven en ciudades presentan adaptaciones físicas vinculadas a la disponibilidad de desechos alimentarios. El acceso constante a restos de comida habría favorecido, con el tiempo, una forma de pico más robusta y eficiente para explotar esos recursos.

Sin embargo, la abrupta disminución del tránsito humano y de los residuos a partir de marzo de 2020 modificó ese escenario.

Un cambio rápido… y reversible

Los resultados, publicados en la revista PNAS, muestran que la adaptación fue sorprendentemente rápida. En apenas un par de años, los juncos urbanos modificaron la forma de su pico.

Pero el efecto no fue permanente: una vez levantadas las restricciones y restablecida la actividad humana, las aves nacidas posteriormente volvieron a desarrollar la morfología urbana previa a la pandemia.

Para las autoras, este fenómeno constituye un “experimento natural” que evidencia cuán profunda y veloz puede ser la influencia humana sobre otras especies. Los hallazgos sugieren una alta sensibilidad adaptativa de estas aves frente a los cambios en el entorno y en la disponibilidad de alimento.