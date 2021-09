“Fui la más débil”: Los detalles que le costaron la participación a Karen Bejarano en The Covers

Durante este viernes Mega transmitió un nuevo capítulo de The Covers Tributo a las Estrellas, espacio en el cual Karen Bejarano llamó la atención.

En la transmisión se presentaron nueve participantes que repitieron personajes o que debutaron con nuevas figuras de la industria musical. Bajo este contexto, Bejarano decidió seguir interpretado a Karol G, esta vez cantando el tema Ay DiOs mío.

Apenas terminó su participación, el jurado advirtió algunos detalles que le “descontaron puntos”, pese a que su imitación fue correcta.

“Se vio muy bien, parecía muy groso, muy lindo. El tema es que en la música urbana, algunos cantan y algunos bailan. Primero se habla mucho y luego se baila (…) en este caso hubo muchos detalles de afinación en las partes cantadas”, comenzó diciendo Óscar Mediavilla.

Bajo el mismo escenario, Beto Cuevas le preguntó si se sintió bien con la canción elegida, a lo que Karen respondió que sí, pero que quería referirse esos detalles que marcaron su paso por The Covers.

“Traté de hacerlo más bailadito, más movidito, porque insisto, Karol no baila mucho, porque no es de la reguetoneras que se mueve mucho en el escenario. Tiene mucho apoyo de bailarines. Me la intenté jugar, pero el ritmo al ser tan rápido, cuesta mucho la respiración”, detalló la exchica Mekano.

“Me dijeron que fuera más ‘guarra’, nunca me voy a olvidar de eso. Me la jugué y fue un riesgo que corrí”, agregó.

Luego de la deliberación del jurado, Karen Bejarano fue elegida como la nueva eliminada de The Covers.

“Estoy de acuerdo, fui la más débil”, comentó. En redes sociales, los usuarios mostraron su opinión sobre la presentación de la cantante, siendo duramente criticada por la opción de interpretar a la artista colombiana.

Revisa algunas de las impresiones de los usuarios de la red social aquí

#TheCoversMega Karen Bejarano tiene voz para hacer grandes baladistas, y opta por lo insulso de exponentes pencas, maquilladas con autotune y letras huecas…. — Francisco (@juglar_moderno) September 4, 2021

Porque Karen Bejarano sigue imitando a Karol G?#TheCoversMega pic.twitter.com/OVcmFEWHox — La Andy (@andy_cp) September 4, 2021