“Las Guerreras HUNTR/X K-Pop Experience” es el primer show musical confirmado de Festikids Summer 2026

Festikids Summer 2026 anuncia el primero de los espectáculos musicales que tendrá lugar en el escenario principal el próximo 10 y 11 de enero: ¡“Las Guerreras HUNTR/X K-Pop Experience”!

El mejor panorama de entretenimiento y diversión al aire libre para niños, niñas y sus familias, traerá por primera vez en el Centro Cultural Las Condes el concierto oficial de la exitosa película de Netflix, “Las Guerreras K-pop”, que combina lo mejor del K-Pop, el teatro musical y el espectáculo en vivo con los grandes éxitos de la cinta.

Con canciones en español e inglés, interpretadas por artistas nacionales e internacionales, además de increíbles visuales cinematográficas y coreografías espectaculares, Rumi, Mira y Zoey, estrellas de HUNTR/X, revelarán su doble vida como cazadoras de demonios con superpoderes, enfrentándose a la oscura boybandrival, los Saja Boys.

¿Cómo ver a Las Guerreras HUNTR/X?

La presentación de “Las Guerreras HUNTR/X K-Pop Experience” tendrá dos horarios:

- Sábado 10 de enero: 17:30 hrs.

- Domingo 11 de enero: 12:00 hrs.

Estos queridos personajes se presentarán en vivo en el escenario principal del festival, donde grandes y chicos podrán disfrutar también de obras de teatro, marionetas gigantes y banditas musicales, carritos de golosinas, juegos al aire libre, talleres, karaoke infantil, un muro de escalada para grandes y chicos, fútbol, adopción de perritos, un Museo Star Wars con piezas originales icónicas utilizadas en las películas, foodtrucks, concursos y muchas sorpresas más, convirtiéndose nuevamente en el panorama perfecto para disfrutar en familia durante las próximas vacaciones de verano.

Las entradas se encuentran disponibles en Ticketmaster y el precio diario es de $13.500 (más cargo), con una promoción de 4x3 exclusiva por compra de Pack Familiar ($40.500 + cargo por servicio), y el beneficio de 3x2 en entradas generales para vecinos de Las Condes con su tarjeta vigente.

Entérate de toda la información, programa completo, novedades y más detalles en el Instagram oficial del festival, @festikidscl .

FESTIKIDS SUMMER 2026

Sábado 10 y domingo 11 de enero.

Centro Cultural Las Condes (Apoquindo #6570, Metro Estación Manquehue).

Horario del festival: de 11:00 a 20:00 horas

Venta de entradas: Ticketmaster.

Un evento de PRISA Media Chile producido por Marcuson.

Radio oficial: FMDOS.

- Entrada general viernes, $7.500 p/p.

- Entrada General sábado y domingo, 10.500 p/p.

- Pack Familiar, $ 25.000 (4 personas) viernes

- Pack Familiar, $34.000 (4 personas) sábado/domingo

*Promoción: 2x1 Tarjeta Vecino Las Condes

Entrada liberada para niños y niñas hasta los 2 años.