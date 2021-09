Pamela Díaz se refiere a planes de matrimonio con Jean Philippe Cretton: “Feliz de la vida lo hago, me encanta casarme”

Durante la jornada del viernes, en el matinal de TVN, Buenos Días a Todos, Pamela Díaz se refirió al nuevo capítulo de su programa Mochileros, en el cual la animadora contó con la participación de su pareja, el comunicador Jean Philippe Cretton.

En el adelanto que mostraron en el espacio, una escena llamó profundamente la atención de los asistentes, siendo el periodista Gonzalo Ramírez, quien no dudó en consultar sobre las imágenes, que se suman al álbum de recuerdos de la pareja.

En el momento, se ve cómo el periodista le entrega un anillo en forma de calavera a Pamela Díaz.

“¿Pamela, te casarías con Jean Philippe?”, le preguntó el conductor del espacio de la mañana. Seguido a esto La Fiera no tardó en responder que “sí, pero él no se quiere casar conmigo”.

“Feliz de la vida lo hago, me encanta casarme. Soy una persona muy cristiana, no voy a la iglesia, pero soy súper devota de varios santos. Pero a él no le gusta la iglesia, ni nada de eso”, contó.

“Somos muy distintos”

Después, la personalidad de televisión explicó que no se volvería a casar por el civil, haciendo hincapié en que hace poco tiempo logró anular su matrimonio anterior.

“Es un contrato, un tema más económico cuando tienes hijos de por medio, además él se pasaría de leso. Por toda mi experiencia no lo haría“, estipuló Díaz.

A partir de la situación, la también modelo aprovechó de referirse a la posibilidad de que ambos vivieran juntos, indicando que “somos muy distintos, especiales, pero así también tenemos muchas cosas en común”.