¿Le dolió? El comentario mala onda que Jean Philippe Cretton recibió por su pololeo con Pamela Díaz

Llevan su buen tiempo juntos. Sin embargo, todavía muchos cuestionan el romance entre Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz.

El rubio lo sabe y por eso hizo una llamativa confesión al respecto en el programa Mochileros, donde estará junto a La Fiera este sábado.

Allí, el animador expresó, en un adelanto del espacio, que “he sentido harto eso de que ‘se volvió loco Jeanphi, anda con la Pamela Díaz'”.

La confesión dejó plop a su polola y conductora, que de inmediato también aprovechó de hacer sus descargos en el mismo capítulo.

Jean Philippe Cretton, loco de amor

Pamela indicó al respecto que entendía la mala onda ya que “al principio igual la gente no se podía imaginar que estábamos juntos”.

Es que su amor, para muchos, no junta ni pega. Sin embargo, el conductor de Yo Soy All Stars manifestó que “si voy a estar con alguien, quiero que esa persona se recuerde de algo que yo le dije o de algo que hice. Y lo mismo en un programa, me gusta poner un sello”.

El blondo hizo varias confesiones que se podrán ver en su totalidad en el capítulo del sábado de Mochileros, donde junto a La Fiera recorrerán paisajes de Puerto Varas y lugares como los Saltos del Petrohué.

Por ejemplo, Jean Philippe también hablará de su carrera, señalando que “cuando yo partí, un productor me dijo que nunca iba a tener éxito en la televisión con mi pinta, porque yo tenía el pelo largo. El formato era que tenías que ser como Camiroaga o el Rafa (Araneda)”, revelación que dejará en shock a Pamela Díaz.