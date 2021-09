Las postales de Fabricio y su esposa tras renunciar a El Discípulo del Chef

Fue el miércoles cuando se emitió el episodio de El Discípulo del Chef en el que Fabricio Vasconcelos decidió anunciar su renuncia a la competencia.

“Yo no he comentado nada con mis compañeros pero para mí lo personal, por problemas familiares, personales… Quisiera, sin ofender al chef o mis compañeros… Yo no puedo más, quisiera ceder mi lugar a Víctor”, dijo el brasileño luego que el cocinero Sergi Arola decidiera eliminar a Víctor Díaz, conocido como “Zafrada”.

De esta forma, Fabricio anunció que dejaría El Discípulo del Chef por salud mental, debido a problemas personales, en los que quería mantenerse más cerca de su familia. Incluso dedicó su participación a sus hijas Josefina y Dominga.

Es así como el bailarín y empresario priorizó a su familia, tal y como ha mostrado en sus redes sociales.

Durante estos días, Fabricio ha compartido una serie de imágenes junto a su esposa, Mariela Román, en medio de un viaje que realizaron con sus hijas. “Con ella todo es más lindo”, escribió en la publicación compartida en su cuenta de Instagram, en las imágenes junto a su esposa de hace 8 años y pareja de hace 12.

Hay que señalar que Fabricio formaba parte del equipo rojo en El Discípulo del Chef, el que es liderado por el cocinero Sergi Arola. Antes de retirarse del espacio, el bailarín decidió reconocer la ayuda del profesional con unas particulares palabras.

“Y a ti te quiero decir también algo: Eres un hijo de p… eres un cabrón, mandón, gritón, insoportable”, comenzó.

“Pero nunca me dio tanto placer que alguien me guiara como lo hiciste. El talento que tiene, la experiencia que tiene, la manera que lo hace realmente impresionante, la raja. Un placer conocerte”, añadió tras despedirse de sus compañeros de equipo Yuhui Lee, María Eugenia Larraín, Víctor Díaz y Nicole Moreno.