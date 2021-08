“Ya tengo guatita”: Mon Laferte mostró su incipiente abdomen de embarazada

Mon Laferte compartió una publicación en redes sociales mostrando su creciente “guatita” de embarazada.

La cantante de 38 años publicó en sus historia de Instagram una foto de cómo luce su abdomen de embarazada entrando a la penúltima semana del primer trimestre de gestación.

“Ya tengo guatita… y pelo de león”, escribió la artista que tiene casi 12 semanas de embarazo, cumpliéndose el segundo mes de esta etapa.

En la foto, Mon Laferte mostró su abdomen a sus más de 3,3 millones de seguidores usando pijama y el cabello desordenado.

Hay que recordar que la cantante reveló la noticia a sus seguidores a mediados de este mes en un video que inmortalizó en dicha plataforma social.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, debería esperar para contarlo. Pero ya no puedo”, señaló en dicha publicación. “Siento que me saqué un peso de encima enorme ahora al hablar”, concluyó en dicha instancia.