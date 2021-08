Mon Laferte confirmó que está embarazada: “Vamos a ser dos”

Este martes Mon Laferte decidió realizar un video para contar una importante noticia a sus fans: está embarazada.

“No puedo seguir avanzando en la vida si no hablo con ustedes”, comenzó en el video que publicó en su Instagram.

“Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los 30 y tantos, porque antes no quería tener un hijo”, dijo y aseguró que ha vivido muchos cambios de peso y de humor, que le han significado una serie de dificultades en medio de la pandemia.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, debería esperar para contarlo. Pero ya no puedo”, señaló Mon Laferte ante la cámara. “Siento que me saqué un peso de encima enorme ahora al hablar”, admitió.

“Tengo miedo porque tengo que estar cuidándome mucho”, añadió y aseguró que optó contarlo para poder desenvolverse con mayor tranquilidad.

“Ha sido una mierda este año tratando de sacar una carrera adelante, de hacer música. Quiero llorar porque ha sido un año muy difícil”, expresó Mon Laferte. “Vamos a ser dos. Va a ser doble”, expresó respecto al esfuerzo que le significará.

“Siento que mi cuerpo cambió. No puedo avanzar ocultando algo”, subrayó la cantante que comenzará una gira prontamente.

Mon Laferte se llenó del apoyo de sus fans tras admitir que está embarazada. Posteriormente, publicó su primera sesión de fotos en este estado.

“Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, ¡Por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así… ¡Soy feliz! Seré mamá, que hermosa es la vida”, expresó en la publicación compartida en su cuenta de Twitter.

Estas son mis primeras fotos embarazada 😭 Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas 😵‍💫 Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así… ¡soy feliz! Seré mamá, que hermosa es la vida😭 pic.twitter.com/kpO8xly9zB — Mon Laferte (@monlaferte) August 17, 2021

Revisa aquí el video: