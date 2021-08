Parived y reportaje sobre investigación en su contra: “Jamás he incurrido en algún tipo de conducta reñida con la ley”

Durante esta jornada se conoció que el esposo de Tonka Tomicic, Marco Antonio López, más conocido como Parived, estaría siendo investigado por la Fiscalía Centro Occidente, por el presunto delito de receptación, en el marco de una red de contrabando de joyas.

“El Ministerio Público indaga una red dedicada al robo en el extranjero de joyas y relojes de lujo que son internados y comercializados en Chile. Luego de tres años de investigación, que incluye varias horas de escuchas telefónicas, la Fiscalía Metropolitana Occidente estableció una conexión entre imputados y efectivos de la PDI, además de determinar el destino de los artículos. Algunos de los accesorios fueron adquiridos por empresarios relacionados con joyerías del centro de Santiago”, señala el reportaje que publicó texto de CIPER.

Se indica en el artículo que “los antecedentes que figuran en poder de la Fiscalía indican que López Spagui habría adquirido tres relojes marca Rolex, transacción por la que es indagado. La información preliminar apunta a que cheques de la animadora forman parte de la indagatoria y que la fiscalía se encuentra detrás de esos documentos”.

Los descargos de Parived

Mediante un comunicado que difundió a través de las redes sociales de Tonka Tomicic, Parived señaló que “ante la información aparecida en un medio de comunicación, me siento llamado a aclarar antecedentes que se dan por ciertos y que difieren en forma y fondo de la realidad”.

“Efectivamente, hace unos meses me enteré de una investigación reservada que instruye la Fiscalía Metropolitana Occidente, donde aparece mi nombre. Lo anterior producto de un recurso de amparo que interpuso una de las personas presuntamente involucradas en los hechos indagados”, añade el escrito.

No obstante, explicó que “junto a mis abogados, nos pusimos en contacto con el Ministerio Público, indicándoles que nos poníamos a su disposición para entregar todos los antecedentes que necesitaran, con la convicción que nada irregular he realizado, sin embargo, nos fue imposible conocer algún tipo de antecedente, pues se me comunicó que la investigación era secreta“.

Parived aludió al reportaje de CIPER, en el que “se informa que estoy siendo indagado por la compra de relojes de origen ilícito y se menciona a mi señora. Quiero ser tajante y claro: jamás he incurrido en algún tipo de conducta reñida con la ley, ni menos involucraría a mi familia en una situación de esta magnitud”.

“Hasta la fecha no he sido citado por el Ministerio Público. Desconozco cualquier detalle de lo que se ha dicho. Si las autoridades requieren, estoy a disposición para entregar todos los antecedentes que sean necesarios”, concluye el comunicado, con la firma de Marco Antonio López.