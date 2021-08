Dino Gordillo colapsó en Bienvenidos en medio de dura hospitalización: “Me tienen aislado”

El drama de Dino Gordillo continúa. El humorista lleva más de un mes internado en la Clínica Alemana sin un diagnóstico claro, lo que lo tiene superado.

Por eso, el martes se comunicó con el matinal Bienvenidos, donde en un contacto en el que también estaba su hija Catalina, reveló su grave estado.

“Vine por una cirugía de un día, que me operaban en la mañana y me iba a mi casa al día siguiente, pero vinieron unos dolores insoportables. Llevo una semana con morfina todo el día, y sigo con mucho dolor. Nunca había sufrido tanto. Me caí al suelo”, relató.

Leer también Dino Gordillo está grave: Humorista habló en Bienvenidos de su complejo estado de salud Dino Gordillo sobre el hombre que raptó a su hija en 2017: “Yo lo único que quería era entrar a la cana y matarlo, nada más”

Eso sí, no pudo continuar con el contacto, rompiendo en llanto. Por eso, este miércoles nuevamente salió al aire para conversar sobre su hospitalización, minuto en el que vio a su esposa por TV.

“No puedo ver a mi familia, me tienen aislado. Ver a la Patricia ahí, me duele. Además, no he tenido ningún apoyo psicológico”, acusó.

Dino Gordillo exige explicaciones

El comediante comentó además que, tras un primer diagnóstico de una hernia lumbar, nadie le ha dado mayores detalles de su patología, donde ya lleva dos cirugías.

“No noto ninguna diferencia, estoy en el aire. Llevo un mes y tanto acá, en la Clínica Alemana, deberían darme mayor información de lo que están haciendo. Me van a hacer mierda el hígado con tanta droga y remedio que me están metiendo”, denunció.

En tanto, su mujer le expresó que “tiene que ser fuerte y lo entiendo. Lo más terrible es la incertidumbre de todo esto que está pasando. No tener la certeza de un diagnóstico correcto o un diagnóstico”.

Así, Dino Gordillo sigue viviendo una compleja situación de salud sin las respuestas correctas. Por eso, alzó la voz y dejó claro que no se quedará tranquilo hasta obtener una solución a su tema.