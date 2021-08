Dino Gordillo está grave: Humorista habló en Bienvenidos de su complejo estado de salud

Dino Gordillo lleva más de un mes internado. Y este martes, su hija se comunicó con el matinal Bienvenidos para dar detalles del estado de salud de su progenitor.

Camila comunicó que su papá entró por un dolor en la espalda, pero todavía sigue internado tras dos cirugías.

“Mi papá entró por un dolor que tenía en el músculo de la pierna, no sabían muy bien, él decía que podía ser el ciático. Los dolores no los aguantaba”, contó la joven.

Y agregó que luego “le encontraron una hernia en la columna”, tras lo cual pasó por dos intervenciones en el lugar, donde una le habría provocado una infección y dolores que mantiene hasta ahora.

Dino Gordillo también habló

En medio de esa conversación, Dino Gordillo llamó al matinal del 13. Y ahí reveló él mismo su actual estado de salud.

Lo primero que dijo es que “ojalá supiera lo que tengo, no hay respuesta”, para luego revelar que “yo vine por una cirugía de un día donde me operaban. Después de la cirugía tuve dolores insoportables”.

Eso generó todo un cuadro del que aún no se sabe mucho. “He sentido mucho dolor, nunca había sufrido tanto. Fue terrible lo que he pasado, me he caído hasta el suelo”, contó.

Visiblemente afectado, el comediante relató que “ahora me descubrieron un infección en la columna. Esa infección me la pegué acá, tal cual me pegué el Covid acá mismo en la clínica”.

Y añadió que “ahora me cambian un remedio, me cambian otro. Estoy 24 horas con un calmante, tengo mi pierna dormida y no sé cuando saldré de aquí”.

Respecto al Covid que, según él, se habría contagiado en medio de todo este calvario, Dino aseguró que “estoy saturando 98, mis pulmones están con cero problema. Solicité otro examen, pero hasta ahora nadie me ha dicho nada”.

Finalmente, Dino Gordillo se quebró y confesó que “no sé que hacer. Le dije a mi mujer ‘me voy a sacar todas estas cagás de mangueras y me voy a ir’. Nadie se explica por qué estoy aquí. No puedo hablar”, terminando así el contacto y dejando claro que su estado general no sería nada de bueno.