Youtuber británico Lewis Shawcross se declaró fan de Ben Brereton: “Tengo su camiseta de la Selección Chilena”

Más conocido en YouTube como “Tío Lucho”, Lewis Shawcross (23) es un joven oriundo de Manchester, Londres. Hace más de un año, y en plena pandemia, decidió crear su propio canal desde su casa para reaccionar a conocidas canciones de ayer y hoy, que le sugieren sus más de 807.000 suscriptores.

Clásicos del reggaetón de Daddy Yankee y Don Omar, cumbia argentina, Proyecto Uno, Sandy y Papo e incluso hits de Américo, Paloma Mami y Los Prisioneros, han sido analizados, y muchas veces bailados, por este europeo que hoy triunfa en las redes sociales, provocando hilarantes reacciones de sus fanáticos tras descubrir nuevos ritmos y melodías latinoamericanas.

Ganador del botón de plata en la plataforma de streaming por tener más de 100.000 suscriptores, Lewis ha reaccionado a más de 200 videos, pero no todo es música; también es un fanático del fútbol y de nuestro exponente británico-chileno, Ben Brereton, quien brilló en la última Copa América en Brasil.

En conversación con ADN.CL, Shawcross expresó su admiración por “Big Ben”. “Soy fan del Manchester United y él juega en el Blackburn Rovers, que también es fútbol de la liga inglesa. Soy un fanático, me encanta como juega e incluso tengo su camiseta de la Selección Chilena“, afirmó el youtuber.

Respecto de la música chilena, el streamer contó que “he escuchado clásicos de diferentes cantantes y grupos como Chancho en Piedra, Joe Vasconcellos, Los Tres, Grupo Alegría, Paloma Mami y más. Pero si tuviera que elegir, mis favoritos son Los Prisioneros y Los Tres, sin duda”.

Acerca de sus planes para el futuro, Lewis Shawcross comentó que “si bien me encanta la música y es mi hobby hoy, me encantaría tener un programa de viajes y recorrer distintos países. Feliz visitaría Chile, mis fans me han comentado que es hermoso, así que espero ir pronto”.