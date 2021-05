“Se lo merece”: Lewis Shawcross agradeció su nominación a los Copihue de Oro, pero pidió que voten por Tomiii 11

El viernes pasado se dio a conocer la lista de nominados a los premios Copihue de Oro, donde en la categoría “Mejor youtuber o influencer” figura el nombre de Lewis Shawcross, el querido británico que reacciona a canciones latinas.

Debido a su contenido, el “Tío Lucho” ha logrado sumar miles y miles de seguidores, sobre todo chilenos, quienes día a día le recomiendan algunos temazos nacionales.

Tras enterarse de su nominación, Lewis utilizó sus redes sociales para agradecer a La Cuarta por considerarlo, pero le pidió a sus fans que no voten por él, sino que por Tomiii 11, su competidor.

“Muchas gracias por la nominación! Den mis votos a Tomiii 11 por favor, se merece este premio”, escribió, sacando aplausos por su consideración.

Muchas gracias por la nominación!

Pass my votes to Tomiii 11 please, he deserves this award 🙏 https://t.co/9LT8q87ptT

— Lewis Shawcross🥷🏻 (@LewisShawcross) May 7, 2021