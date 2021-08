Vanesa Borghi le respondió a seguidor que criticó su peso: “¿Quién te dio derecho a opinar?”

Vanesa Borghi sacó toda su furia para responder un impertinente seguidor en su cuenta de Instagram, que no encontró nada mejor que ponerse a criticar su cuerpo.

El hombre le hizo un comentario de lo más desubicado a la argentina en una instantánea donde aparecía con la instructora Kira Huberman, donde le dijo “tienen menos carne que un vidrio”.

La pesada crítica hizo que de inmediato Vanesa le contestara. “¿Y quién te preguntó ? ¿Y quién te dio derecho a opinar del físico del resto”, le lanzó.

El hecho hizo que Borghi aprovechara su siguiente publicación para reflexionar al respecto, en una imagen donde aparecía comiendo una apetitosa pizza.

“Ya que en la foto anterior me comentaron que tengo menos carne que un wantán, acá estoy disfrutando jaja”, manifestó.

Y agregó que “la verdad poco me importa si opinan que estoy flaca o con más kilos, pero creo que es totalmente innecesario hablar del cuerpo de otros y muchísimo peor si es para criticar”.

La modelo reveló que “a veces estoy conforme con mi cuerpo, otras no, pero ¿saben qué? Es un envase y lo más importante es agradecer que estoy saludable y que este cuerpo me acompaña en todo momento, me permite hacer todo. ¿De qué me voy a quejar?”.

Finalmente, Vanesa Borghi expresó su cruzada “por más amor propio. Puede ser difícil, pero intentémoslo”, registro que fue apoyado con más de cinco mil likes por sus seguidores.