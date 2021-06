Vanesa Borghi acusó deuda impaga de un canal de televisión: “Me debe más de cuatro meses”

A través de su cuenta oficial de Instagram y sin entregar nombres, Vanesa Borghi hizo sus descargos contra un canal televisivo por el no pago de remuneraciones, detallando que la deuda se extendería más allá de cuatro meses.

“Una lata y una vergüenza que sean así“, fueron las palabras de la modelo por medio de sus stories, expresando estar “cansada” de la irregularidad en cuanto a su sueldo, por lo que decidió hacer público el problema en sus redes sociales.

La presentadora argentina también añadió que “estoy harta de un canal de televisión que se llena la boca con que protege a los más débiles y me debe más de cuatro meses de trabajo“.

“Me dicen que tengo que tener paciencia, que ha sido super difícil para ellos, pero la verdad, quién consiguió todos los auspicios fui yo y la que hizo todo el proyecto fui yo y todavía estoy esperando”, remarcó. Asimismo, Borghi no dudó en manifestar que “hay canales que se aprovechan y que no cumplen los acuerdos“.

Quien en su momento fue figura del programa nocturno Morandé con Compañía, confesó que “si fuera al revés y la productora no cumpliera con los acuerdos lo que hacen es cobrarte cláusulas. Pero ellos hacen lo que quieren y lo que me queda por hacer es llevarlos a la justicia con abogados“.

Sin embargo, la denuncia publica no quedó ahí, ya que la modelo que también tiene la nacionalidad chilena, agregó junto a una fotografía que “para todos los que preguntan si es un abuso por parte del canal. Ellos cuestionan a otros y este canal tiene tejado de vidrio. No me vengan a decir que llevan cuatro meses arreglando los líos de facturación y demás”, sentenció Vanesa Borghi.