Mago Jiménez explicó cómo controla el uso del celular en sus hijas de once años: “Las niñas no están adictas”

El capitán de Palestino y esposo de Coté López , Luis Jiménez recibió un cariñoso mensaje vía WhatsApp este domingo al mediodía, dos horas antes del partido entre Palestino y Curicó Unido en la Cisterna.

Pero, no era precisamente la esposa quien le enviaba el mensaje, sino que una de sus trillizas escribía ” hola papito, solo quería decirte que te amo mucho. Buena suerte, que te vaya muy bien en el partido que enfrentas.” Se leía en el texto enviado por Rebecca, una de sus trillizas de once años.

Ante esto el capitán, dijo en conversación con Las Últimas Noticias que “las niñas siempre me mandan mensajes o me desean buenas noches cuando concentró. Son muy alegres, tiernas y bromistas. Les encantan los stickers. Me divierto mucho con nuestros chats”.

Pese a todo, el jugador enfatizó que “Rebecca, Rafaella e Isidora tienen teléfono propio. Se los regalamos en junio del año pasado, para su cumpleaños número 10”. El regalo fue pensado precisamente por las clases online, pues tenían que conectarse desde sus respectivas sesiones. Lo que es mucho más cómodo que conectarse desde un computador.

Sin embargo, existen muchos especialistas que indican que el uso de celulares no es recomendable para niños menores de doce años.

Pese a las recomendaciones de los especialistas, el futbolista explicó que “las niñas no tienen problemas en ese sentido, no están adictas. Pueden pasar tiempo sin el teléfono, eso hace todo mucho más fácil. Obviamente estamos atentos al contenido que están consumiendo, que sea acorde a su rango de edad.”

Por último, el famoso jugador puntualizó que junto a su esposa fueron bastante claros desde el principio, les explicaron las cosas que corresponden y que se pueden llegar a encontrar en un celular. Por ejemplo, cuando reciben una llamada que no corresponde nos avisan, agregando además que ellos conocen las claves de redes sociales de las niñas.