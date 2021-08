“Explícito”: Coté López presentó adelanto de su nuevo y sugerente libro

Coté López presentó este lunes un adelanto que dejó de lo más ansiosos a sus fanáticos: un anticipo de lo que será su nuevo y cuarto libro.

La blonda publicó en su cuenta de Instagram el avance, donde se ve la portada y un título de lo más sugerente: Explícito.

“Quiero contarles que ya llevo más de la mitad de mi cuarto libro escritooooooo!!”, dijo la modelo en su posteo.

Y agregó que “este libro no tiene nada que ver con la trilogía es una historia nueva. Ya muero porque lo lean”.

Luego, la esposa de Mago Jiménez indicó que “les quiero mostrar la portada. Ya saben que no tengo paciencia jajajaja y no me aguanto de mostrar las cosas. Y la verdad también lo subo porque así me autopresiono para escribir más rápido”.

Coté agradeció a sus fanáticos y los llamó a aprovechar la espera adquiriendo su exitosa primera incursión literaria, con la trilogía Tú no eres para mí, Discúlpame fue un error y Hasta que la muerte nos separe.

Sin embargo, pocos le pusieron atención a esto, porque quedaron en llamas con el adelanto de su nueva obra literaria.

“Ya me puse ansiosa”, le dijo una seguidora, mientras el periodista Michael Roldán le comentó: “con ese título se acaba de sumar una nueva ansiedad a mi vida”.

De esta forma, Coté López dejó más que claro que continuará con su camino literario con un nuevo libro, paralelo a su exitoso rumbo como empresaria, con sus líneas de maquillaje y ropa.