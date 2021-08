Nataly Chilet llamó enfurecida a “Me Late”: desmintió rumores de expulsión de “MasterChef Celebrity”

Nataly Chilet protagonizó un momento televisivo de aquellos, cuando llamó enfurecida este lunes al programa Me Late de TV+.

La modelo, que actualmente participa de MasterChef Celebrity, decidió comunicarse con el programa indignada porque hablaban de su supuesta expulsión del programa de cocina.

Esto porque, Sergio Rojas, panelista del espacio farandulero, contó en su live de Instagram Qué Te Lo Digo, que a la periodista la habían pillado “haciendo trampa” en el espacio, cuando una productora la descubrió en el baño.

“La sigue minutos después y de repente escucha a esta concursante llamando a un chef chileno para que él la asesorara en la preparación de los platos, en cómo mejorar el plato que le habían encomendado”, relató el periodista.

Y agregó que, tras esto, “a Nataly la echaron de inmediato, volando sola a Chile devuelta”, generando un gran revuelo entre los seguidores del programa de Canal 13.

Nataly Chilet no aguantó

Frente a esto, la periodista aprovechó que en el Me Late abordaban el mismo tema para llamar furiosa al programa.

“A la manga de mentirosos que tienen al lado, solo decirles que dejen de inventar cosas, porque son unos cahuineros de mala monta. Realmente es impresionante la capacidad que tienen para hablar tonteras”, partió lanzándoles Nataly.

Luego, se dirigió a Rojas. “Querido Sergio, a ti me dirijo con mucho cariño, porque me dijiste que era bruja, si sigues molestando te voy a convertir en sapo”, le expresó irónica.

Sin embargo, su tono cambió nuevamente cuando el mismo reportero insistió en si lo de la trampa era real.

“Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Te sientas ahí a hablar mentiras de la gente constantemente y me tienen súper aburrida”, le dijo.

Entonces Daniel Fuenzalida le pidió mantener el respeto, lo que la molestó aún más. “No me han respetado nada y yo soy como a mí me tratan, y si me tratan así, yo respondo de esa manera. Y sólo decirte que a mí no me expulsaron”, comentó.

Finalmente, Nataly Chilet cortó indignada el contacto, manifestando que “solo quería aclarar que lo que ustedes están diciendo es absolutamente falso, como de costumbre. Colegas, hagan la pega”.