Nataly Chilet asumirá nuevo desafío para canal de televisión internacional

View this post on Instagram

Muy feliz de contarles que estaré trabajando con mi familia televisiva E! Entertainment en un proyecto maravilloso ✨ Este mes lo sabrán 😜 @eentertainment @eonlinelatino . . . Very happy to tell you that I will be working with my television family E! Entertainment in a wonderful project ✨ This month you will know 😜 @eentertainment @eonlinelatino . . . #happy #love #instagood #happyday #smile #happytime #happyplace #happyness #tv #television #televisión #star #film #instagood #televisionseries #showbusiness #showbusinessrecords #showbusinessoficial #eventosshowbusiness #showbusinessspeaker #showbusinesstv