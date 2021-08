Coté López respondió a las críticas tras publicar donaciones de sus hijas en Instagram

Todo comenzó el viernes de la semana pasada cuando Coté López publicó una foto de su una de sus hijas junto a una donación que la adolescente hizo a menores para celebrar el Día del Niño.

“No lo conté antes porque ni yo sabía que iba a tener este final”, contó en Instagram junto a una foto de su hija Rebecca junto a las donaciones.

Al siguiente día, publicó una foto de su otra hija Isidora, quien donó alimento para los niños de sus ganancias con la marca de maquillaje de su mamá Clo by Coté López, en la que la modelo incorporó una línea de labial para que cada una de sus hijas emprendiera.

“Cada uno de nuestros niños tiene un cosmético con su nombre, les dimos la posibilidad a cada uno de escoger si querían ahorrar en sus cuentas o regalarlo. Todos quisieron donarlo”, dijo Coté López respecto a los gestos de sus hijas.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar a su cuenta, en donde tiene 1,8 millones de seguidores, lo que motivó a la modelo referirse al respecto en una reciente publicación.

“No quería subir este post porque me incomoda que parezca que estoy ‘vendiendo humo’, como dicen los futbolistas… Me escribieron mucho ‘hazlo pa’ callado’… Desde hace muchos años lo hacemos con Luis (Jiménez) mes a mes y jamás lo hemos mostrado”, comenzó. “Nunca hemos aceptado aparecer (en TV), porque no somos ese tipo de personas”, añadió.

“Siento que quizás no debí subir en primer lugar lo de tuta… porque ahora me da pena subir a sólo una de mis hijas y no hacerlo con las otras, porque fueron todas las que quisieron donar y de todas siento un profundo orgullo por mis bebés”, añadió Coté López.

“Me dejé llevar por lo chocha que estaba y porque quería que supieran que con lo que compraron ustedes también ayudaron a mucha gente”, explicó la modelo quien aseguró que no subirá las fotos de sus otros hijos.

Hay que señalar que Coté López suele publicar a diario decenas de imágenes de su día a día junto a su familia.