“La Vie En Rose”: Di Mondo recibió romántico saludo de cumpleaños de su novio

Recientemente Di Mondo celebró su cumpleaños en el Palacio de Versalles (Francia), desde donde compartió elegantes postales junto a su novio, Eric Javits.

Fiel a su estilo, Edmundo Huerta (su nombre real) vistió un traje con un largo velo rosa y un short de gamuza naranjo.

“Cuando te despiertas en Versailles en tu cumpleaños… ¡Entonces te vistes con algo gran para celebrarlo! Me siento tan bendecido y muy feliz con todo lo que he vivido: lo bueno, lo malo”, escribió.

“¡Ahora estoy listo para vivir mi vida a lo máximo!”, escribió Di Mondo junto a una serie de fotografías mostrando la celebración que incluyó fuegos artificiales en su cumpleaños número 38.

A esta celebración se unió Eric Javits, novio de Di Mondo, quien le expresó un romántico mensaje en sus redes sociales.

“Hemos compartido un extraordinario viaje de amor, inspiración y aventura durante quince años. ¡Le deseo a mi amado Di Mondo un muy feliz cumpleaños!”, escribió el diseñador de sombreros de 65 años en Instagram.

Hay que señalar que durante este último mes la pareja ha estado en Francia, luego que asistiera al evento amfAR 2021, que se realiza en contexto del festival de Cannes y que pretende recaudar fondos para la investigación del Sida.

En ese evento Di Mondo recibió los elogios de la actriz Sharon Stone gracias a su elección de vestuario. “Estábamos pasando por la alfombra roja, Sharon se dio vuelta y me dijo ‘you look fabulous‘ (te ves fabuloso). Y me miró de pies a cabeza. Todo el mundo estaba impactado con mi tenida, impactado”, relató entonces.