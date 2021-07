Di Mondo reinventa la ropa interior masculina luciendo delicada prenda

Apegado a su estilo, este lunes Di Mondo compartió una nueva postal en su cuenta de Instagram que llamó la atención en redes sociales.

Se trata de una imagen en la que el socialité posa en ropa interior de encaje, muy distinto a lo que se suele distribuirse como ropa interior masculina.

Según contó Edmundo Huerta (su nombre real) en Instagram, esta prenda fue elaborada por el diseñador Dundas. “Cuando te despiertas en Paris”, escribió junto a la publicación.

Durante estos días, Di Mondo se encuentra en Francia junto a su novio de hace quince años, el diseñador Eric Javits, luego de asistir hace más de una semana a la gala amfAR 2021, evento que se realiza en contexto del festival de Cannes y que pretende recaudar fondos para la investigación del Sida.

En dicha instancia, el vestuario del fashionista chileno -que destacó por un original atuendo compuesto por dos piezas y un tocado- fue elogiado por la actriz Sharon Stone, quien se volteó para elogiarlo en su paso por la alfombra roja del evento.

“Estábamos pasando por la alfombra roja, Sharon se dio vuelta y me dijo ‘you look fabulous‘ (te ves fabuloso). Y me miró de pies a cabeza. Todo el mundo estaba impactado con mi tenida, impactado”, contó Di Mondo sobre el momento.

Desde entonces, el socialité ha compartido a sus más de 283 mil seguidores de Instagram su estadía en tierras francesas. Durante el fin de semana, posó junto a la Torre Eiffel con un traje rojo que sacó aplausos en redes sociales.