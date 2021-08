“No dejen que este caso quede en nada”: Vanessa Daroch sorprendió con impactante referencia al caso de Nayara Vit

Durante la jornada del miércoles 11 de agosto, Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta transmitieron un nuevo capítulo de su programa online, Cuento Corto, el cual contó con la participación de la vidente Vanessa Daroch quien se refirió al fallecimiento de la modelo brasileña Nayara Vit.

“Me llegan muchos casos de desapariciones, de fallecidos. Me escriben las policías y en general de todos lados. Tengo mi fans club que está en México, ellos me mandan casos”, indicó la médium.

“Hay un caso que me han preguntando mucho y que yo la vi. La vi. Es esta chica Nayara”, expresó Vanessa Daroch haciendo referencia a la muerte de la expanelista de Toc Show.

Ante la sorpresa de Zabaleta y Saavedra, la mujer realizó énfasis en que el fallecimiento de la modelo no se trataría de un suicidio, como indicaba la información preliminar. “Ella no se suicidó, porque yo la vi. Ojo… Que fue hace poco. Sí les puedo asegurar y para todos los que estén investigando, no es suicidio, porque yo la vi“, aseguró.

Junto con lo anterior, Vanessa Daroch agregó que el caso de Nayara Vit “va a seguir, van a seguir investigando, pero ojo ahí. No dejen que este caso quede en nada. Si alguien la conoce o si alguien está escuchando, luchen porque esta cuestión no fue suicidio. Eso no más les puedo decir. Que por favor no dejen que el caso quede ahí”, sentenció la vidente.

Durante la semana pasada se entregaron nuevos antecedentes del caso de la modelo brasileña, y entre las hipótesis que se manejan en la investigación, está la de un suicidio, una caída accidental y un homicidio.

Bajo este contexto el fiscal Omar Mérida de la Fiscalía Oriente, detalló que se ha entrevistado a 50 personas para esclarecer la situación.

“Entrevistamos testigos ver los distintos puntos de vistas, de su propia perspectiva, y verificar si su declaración, su testimonio, tiene similitud con el lugar donde supuestamente sucedieron las cosas”, indicó Mérida.