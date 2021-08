Caso Nayara Vit: nuevas pruebas dan cuenta que habría tratado de evitar su caída

La investigación por la muerte de la modelo Nayara Vit continúa. Y, durante los últimos días, han surgido nuevas pruebas que refuerzan la teoría de la familia de la joven, que descartó un suicidio.

Así, mientras la Fiscalía sigue con las indagatorias, reconstruyendo el minuto a minuto de aquel fatal 7 de julio, el abogado de la familia, Cristián Cáceres, reveló detalles a La Tercera.

Según el profesional habría dos hechos que podrían dejar aún más claro que en el deceso de la maniquí sí existió intervención de terceros.

El primero de ellos es que la brasileña contaba con lesiones anteriores a su caída, las cuales fueron investigadas en el Servicio Médico Legal y darían cuenta de agresiones previas.

“Se realizó un segundo peritaje tanatológico tendiente a dilucidar si existen lesiones anteriores a la caída de Nayara. Vale decir, si se puede establecer algún tipo de cronología en las lesiones que fueron encontradas en el cuerpo de la joven brasileña y de esta manera poder determinar si es que ella pudo tener algún tipo de agresión antes de su caída del duodécimo piso”, confirmó Cáceres al medio.

Nayara Vit habría tratado de salvarse

La otra situación es que el abogado confesó que existen nuevos hallazgos que darían fuerza a la tesis de que la ex modelo de Toc Show no sólo no se suicidó, sino que trató de evitar su caída.

“Se ha encontrado algún tipo de evidencia en los pisos inferiores al piso 12, donde ocurrió esto. Vale decir, en el piso décimo y el undécimo, donde anterior a la caída existían mallas de seguridad para niños, las que con posterioridad a la caída de Nayara se encontraban rotas, en ambos pisos”, afirmó.

El profesional indicó que esta circunstancia está siendo investigada y que “puede plantear un sinnúmero de hipótesis. Entre ellas, que la joven intentó tomar estas mallas a fin de evitar su caída, lo cual es absolutamente incompatible con algún tipo de suicidio”.

De esta forma, la investigación por la muerte de Nayara Vit sigue adelante. Y en los próximos días la PDI y el Fiscal Omar Mérida tienen planeada una reconstitución de escena que daría más luces de qué ocurrió realmente con el deceso de la modelo.