Rosemarie Dietz volvió con el hombre al que acusó de infidelidad: “Dios nos hizo para perdonar”

En febrero pasado, Rosemarie Dietz incendió las redes sociales al revelar en su Instagram que había sido víctima de una escandalosa infidelidad.

La ex Mekano indicó en esa oportunidad que Cristóbal González, su pareja, la había engañado con una escort de Valdivia, lugar donde vivían.

“Él me ilusionó, me enamoró, me prometió muchas cosas…Pero resulta que tenía a la escort que le paga y todo el mundo la conoce en Valdivia”, acusó.

Y agregó en unas dramáticas historias que “Dios arrasó con todo en 4 días… Me quedé sin casa, sin marido y sin mi hija gatita… Pero al final de todo, gracias a Dios por abrirme los ojos… duele, sí, pero siempre es para mejor”.

Tras estas acusaciones, Rose se separó de su pareja y desclasificó que “me trataba de loca y de otras cosas más, estaba ciega”.

Rosemarie y su nueva oportunidad

Sin embargo, la vida da muchas vueltas y la ex Mekano da fe de aquello. Esto porque ahora decidió reconciliarse con González y retomar su pololeo.

El primero en dar cuenta del regreso fue el comunicador Francisco Halzinki, que en su cuenta de Instagram Experto en Reality reveló que “volvieron y están súper felices juntos en esta nueva oportunidad que ambos se dieron”.

Tras esto, la misma Rose lo confirmó. “Mi gente bella… Como siempre gracias por el apoyo. Y lo principal es que Dios nos hizo para perdonar y ser perdonados”, indicó en una de sus historias de Instagram.

“Estoy muy feliz y contenta…Disfruten y lo más importante…Vivan para ser felices”, concluyó Rosemarie Dietz sobre su llamativa reconciliación.