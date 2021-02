Rosemarie Dietz reveló detalles de su drama amoroso tras enterarse que su pareja le fue infiel

A través de sus redes sociales, Rosemarie Dietz reveló que no lo está pasando nada bien, ya que hace unos días descubrió que su pareja, Cristóbal González, le fue infiel.

Mediante una Instagram Story, la exchica Mekano se lanzó contra la amante de su novio, compartiendo una fotografía de ella junto a un duro mensaje: “Con la mara… con la que me cagó… Se las presento, la pu… de Valdivia”.

Luego, en la misma postal, agregó: “No dejen jamás que las pisoteen ni que les vean la cara, nadie”.

Después de unos minutos, Rosemarie agradeció a sus fanáticos por el apoyo, explicándoles que su enojo fue porque “él me ilusionó, me enamoró, me prometió muchas cosas…”.

“Pero resulta que tenía a la scort que le paga y todo el mundo la conoce en Valdivia, y ella cobra por sexo“, siguió contando.

Finalmente, comentó que “Dios arrasó con todo en 4 días… Me quedé sin casa, sin marido y sin mi hija gatita…”.