Pampita se roba la atención por aspecto de su abdomen tras nacimiento de su quinto hijo

Desde que anunció su embarazo, Pampita ha compartido cada uno de sus procesos en redes sociales.

En esta oportunidad, Ana Carolina Ardohain mostró por primera vez el aspecto de su vientre luego de dar a luz a su quinta hija, Ana. “¿No les da ganas de que ya llegue la Primavera?”, escribió la animadora de 43 años mostrando su look.

En tanto, estas fotos son publicadas por Pampita a 22 días de haber dado a luz a su quinta hija, y la primera de su matrimonio con Roberto García Moritán.

A inicios de esta semana, la modelo trasandina sorprendió en televisión luego de aparecer bailando pole dance (o “el caño”), a poco más de dos semanas después de dar a luz a su bebé.

“Fui a charlar con mi doctor y me dijo que suba y baje pero que era imposible que haga los trucos invertidos. Yo disfruto mucho bailar y me animo, aunque haga el loco a veces, pero acá la producción siempre me da el gusto y es un sueño para mí”, señaló sobre la decisión de bailar esta disciplina.

Respecto a su temprano regreso a la televisión tras el embarazo y su compatibilidad con la maternidad, hace un tiempo Pampita dijo.

“Mientras me maquillan le doy la teta hasta último momento, y Robert se queda con ella esas dos horas de programa, en el camarín. Después, la tengo conmigo de vuelta mientras regresamos a casa. Es mucho tiempo para que esté sin nosotros, es muy chiquitita”, dijo entonces.